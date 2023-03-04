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13:33, 4 марта 2023Россия

Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении

Минобороны России заявило, что на херсонском направлении ВСУ потеряли больше 70 бойцов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За минувшие сутки на херсонском направлении уничтожено более 70 украинских военных. О потерях ВСУ в этом регионе в субботу, 4 марта, отчитался официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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