Друг погибшего в теракте под Брянском раскрыл обстоятельства трагедии

Друг погибшего в теракте под Брянском: детей возили в школу из-за плохого интернета

Детей в приграничных брянских селах возили в школу в соседнее село, несмотря на введение дистанционного обучения. Об этом РИА Новости рассказал Сергей Бондаренко, друг Леонида Голованова, погибшего при нападении украинских террористов водителя машины, перевозившего детей.

Он объяснил, что не каждая семья может позволить себе компьютер, а интернет работает плохо. Чтобы дети могли учиться, Голованов каждое утро возил детей до школьного автобуса в соседнем селе.

Ранее племянник Голованова рассказал, что тот сам вызвался подвозить детей, потому что водители школьных автобусов отказались ездить близко к границе из-за неспокойной обстановки.

5 марта выяснилось, что украинские диверсанты, напавшие на село в Брянской области, попали из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми. «Домовладение загорелось. Женщина с ребятами выскочили через окно и уползли», — рассказал глава Климовского района Александр Исаев.

2 марта губернатор Брянской области сообщал, что на территорию региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла легковую машину, в результате чего погиб один человек. Еще один ребенок получил ранение, он госпитализирован.

Позднее президент России Владимир Путин, комментируя нападение диверсантов на Брянскую область, пообещал «дожать украинских неонацистов и их хозяев». Он также подчеркнул, что атака ДРГ на Брянскую область является терактом.

