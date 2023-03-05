Семьям погибших в результате теракта в Брянской области выплатят компенсации

Семьи погибших и пострадавших в результате теракта в Брянской области получат компенсации

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что семьи погибших и пострадавших в результате нападения украинских диверсантов получат денежную компенсацию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава российского региона уточнил, что близкие погибших получат по миллиону рублей, а близкие пострадавших — по полмиллиона рублей. Богомаз также напомнил, что в результате теракта погибли двое жителей области, еще один мужчина и десятилетний школьник Федор Симоненко были ранены.

Губернатор Брянской области добавил, что посетил пострадавшие населенные пункты, а также провел совещание со всеми службами и силовым блоком по вопросам «обеспечения безопасности жителей и охраны объектов жизнедеятельности». «Выражаю слова благодарности всем структурам, которые своевременно организовали всю работу по взаимодействию с оперативными службами и жителями района. Все мероприятия были проведены быстро и эффективно», — написал глава региона.

Ранее стало известно, что по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага» наградили десятилетнего Федора, спасшего девочек шести и семи лет при нападении диверсантов.

2 марта на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Нарушители границы обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате чего погиб находившийся за рулем местный житель, Федор был ранен в грудную клетку. Мальчик помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь, а затем провел их через лес и поймал попутную машину.