Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:57, 5 марта 2023Россия

Семьям погибших в результате теракта в Брянской области выплатят компенсации

Семьи погибших и пострадавших в результате теракта в Брянской области получат компенсации
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что семьи погибших и пострадавших в результате нападения украинских диверсантов получат денежную компенсацию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава российского региона уточнил, что близкие погибших получат по миллиону рублей, а близкие пострадавших — по полмиллиона рублей. Богомаз также напомнил, что в результате теракта погибли двое жителей области, еще один мужчина и десятилетний школьник Федор Симоненко были ранены.

Губернатор Брянской области добавил, что посетил пострадавшие населенные пункты, а также провел совещание со всеми службами и силовым блоком по вопросам «обеспечения безопасности жителей и охраны объектов жизнедеятельности». «Выражаю слова благодарности всем структурам, которые своевременно организовали всю работу по взаимодействию с оперативными службами и жителями района. Все мероприятия были проведены быстро и эффективно», — написал глава региона.

Ранее стало известно, что по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага» наградили десятилетнего Федора, спасшего девочек шести и семи лет при нападении диверсантов.

2 марта на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Нарушители границы обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате чего погиб находившийся за рулем местный житель, Федор был ранен в грудную клетку. Мальчик помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь, а затем провел их через лес и поймал попутную машину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило о поражении командного пункта «Азова» в Запорожье
В Минобороны отчитались об успехах на донецком направлении
Минобороны заявило о потере ВСУ до 180 бойцов на краснолиманском направлении
Стало известно о состоянии изрезанной ножом школьницы из Подмосковья
В России рассказали о потерях ВСУ на херсонском направлении
Карл III пригласил на коронацию принца Гарри и Меган Маркл
В России пообещали поддержать Китай в восстановлении суверенитета над Тайванем
В Донецке успешно прошла операция по извлечению пули из работающего сердца
Стало известно о потерях в результате боев в Карабахе
Самый дорогой авиабилет из России зимой обошелся по цене автомобиля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.