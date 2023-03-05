Объяснен рост доходов россиян в некоторых регионах

РБК: рост реальных доходов россиян в 12 регионах страны связан с эффектом высокой базы

По итогам 2022 года реальные доходы россиян (доходы, скорректированные на инфляцию) в некоторых регионах страны выросли, несмотря на последствия обострившегося конфликта на Украине. Опрошенные РБК эксперты назвали ряд причин, по которым возникла неожиданно позитивная динамика.

Самый сильный прирост отмечается в Кабардино-Балкарии (плюс 5,6 процента), свидетельствуют данные Росстата. Среди лидеров оказалось также несколько добывающих субъектов: Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа (3,1 процента), Якутия (2,3 процента), Татарстан (2,1 процента), Тюменская область (два процента) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1,4 процента). В общей сложности увеличение доходов зафиксировано в 12 регионах страны.

Эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин объясняет, что тенденция связана в том числе с эффектом высокой базы — в 2021 году прирост реальных доходов россиян был наибольшим за последнее время и составил 3,8 процента. Еще одной причиной является то, что регионы-лидеры данного рейтинга в основном занимаются добычей полезных ископаемых, благодаря которой в прошлом году резко выросли доходы энергетических компаний. Они, в свою очередь, могли повысить работникам зарплаты и увеличить премии.

Другими факторами могли стать социальные выплаты, соглашается с Цыпкиным профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Она отмечает, что большую роль в росте доходов сыграли масштабные пособия для семей мобилизованных и контрактников. Кроме того, положительные показатели в ряде регионов могут быть связаны с особым ведением статистики непосредственно в этом субъекте России, уточнил управляющий директор группы рейтингов устойчивого развития рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

Доходы людей с минимальными заработками в России в 2022 году увеличились на 27,8 процента, заявлял ранее президент страны Владимир Путин. Причем вопрос благосостояния граждан остается одним из самых животрепещущих, но многое не доведено до планировавшегося уровня. В связи с этим глава государства поручил правительству в 2023 году обеспечить повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с опережением темпов роста инфляции. С 1 января МРОТ в России вырос до 16 242 рублей в месяц, при этом годом ранее показатель составлял 15 279 рублей.