Овечкин сократил отставание от Гретцки в НХЛ до 79 шайб

Российский форвард Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 79 шайб

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс» сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 79 шайб, передает «Чемпионат».

Встреча в Сан-Хосе завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 8:3. После ее окончания в НХЛ назвали трех лучших хоккеистов матча, на первой позиции оказался Овечкин, забивший два года и сделавший одну результативную передачу.

Второй звездой стал Николя Обе-Кюбель, на его счету один гол, третьей — Мэтт Ирвин. После победы над «Сан-Хосе Шаркс» «Вашингтон Кэпиталз» с 68 очками занимает 11-е место в Восточной конференции.

Ранее стало известно, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

