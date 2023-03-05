Названо время возвращения Болсонару в Бразилию
Стало известно о времени возвращения экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в страну. Об этом сообщает телеканал NBC.
В разговоре с журналистами бывший глава государства, проживающий в США, заявил, что собирается вернуться в Бразилию в марте этого года.
В середине февраля Болсонару также сообщил о планах возглавить оппозицию после возвращения в страну.
Ранее Федеральный верховный суд Бразилии включил Болсонару в число фигурантов дела о погромах в столице страны. Если вина экс-главы государства будет доказана, он лишится права баллотироваться на следующих президентских выборах.
8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями. Массовые протесты сторонников экс-президента Бразилии привели к серьезным погромам в столице.