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20:43, 5 марта 2023Мир

Названо время возвращения Болсонару в Бразилию

NBC: бывший президент Бразилии Жаир Болсонару вернется в страну в марте

Фото: Joe Skipper / Reuters

Стало известно о времени возвращения экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в страну. Об этом сообщает телеканал NBC.

В разговоре с журналистами бывший глава государства, проживающий в США, заявил, что собирается вернуться в Бразилию в марте этого года.

В середине февраля Болсонару также сообщил о планах возглавить оппозицию после возвращения в страну.

Ранее Федеральный верховный суд Бразилии включил Болсонару в число фигурантов дела о погромах в столице страны. Если вина экс-главы государства будет доказана, он лишится права баллотироваться на следующих президентских выборах.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями. Массовые протесты сторонников экс-президента Бразилии привели к серьезным погромам в столице.

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Анастасия Астахова
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