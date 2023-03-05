Китайское правительство заявило о намерении не поставлять оружие России

Шольц: китайское правительство заверило, что не будет поставлять оружие России

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что правительство Китая не будет поставлять оружие России. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 5 марта, президент Сербии Александр Вучич заверил, что его страна не поставляет оружие ни Украине, ни России. «Речь идет об откровенной лжи. Сербия никому не отправляла оружие», — ответил на распространившиеся в СМИ данные глава государства. Он также назвал ложными сведения об экспорте вооружения одной из сторон конфликта через Турцию.

Ранее также первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил о том, что Россия всегда будет на стороне Китая. В том числе в вопросе восстановления полного суверенитета над Тайванем, пояснил он.