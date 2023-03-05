Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
3:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Даниил Медведев
2:0
Завершен
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Ростов
0:3
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Нью-Йорк Айлендерс
4:1
Завершен
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
ПСЖ
4:2
Завершен
Нант
Франция - Лига 1|26-й тур
Даллас Старз
7:3
Завершен
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
03:19, 5 марта 2023Спорт

Умер переводчик московского «Локомотива»

Переводчик московского «Локомотива» Сасиев скончался на 48-м году жизни
Мурат Сасиев

Мурат Сасиев. Фото: ФК «Локомотив»

Переводчик московского футбольного клуба «Локомотив» Мурат Сасиев умер на 48-м году жизни после продолжительной болезни, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что он много лет проработал в клубе, был настоящим профессионалом, всегда был готов прийти на помощь в трудной ситуации.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в беседе с «Матч ТВ» рассказал, что команда узнала о смерти переводчика, когда завершила матч 18-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

Он отметил, что для всех это стало большим ударом и шоком, победу в матче спортсмены мысленно посвятили Сасиеву.

4 марта «Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Нападающий Артем Дзюба впервые забил за новый клуб, в который перешел 8 февраля. Контракт с московской командой рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Названа самая энергозатратная бытовая техника
Трамп снова обещал решить конфликт на Украине за сутки
Житель Артемовска рассказал об обстрелах ВСУ с целью подставить ВС России
Пленный солдат ВСУ заявил о нехватке вооружения
Синоптик рассказал о погоде в России 8 марта
Умер переводчик московского «Локомотива»
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
В Британии посоветовали главе Еврокомиссии утопиться после слов о России
Россиян предупредили о сильном подорожании авиабилетов на майские праздники
Трамп предложит создать футуристические «города свободы»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.