Умер переводчик московского «Локомотива»

Переводчик московского «Локомотива» Сасиев скончался на 48-м году жизни

Переводчик московского футбольного клуба «Локомотив» Мурат Сасиев умер на 48-м году жизни после продолжительной болезни, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что он много лет проработал в клубе, был настоящим профессионалом, всегда был готов прийти на помощь в трудной ситуации.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в беседе с «Матч ТВ» рассказал, что команда узнала о смерти переводчика, когда завершила матч 18-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

Он отметил, что для всех это стало большим ударом и шоком, победу в матче спортсмены мысленно посвятили Сасиеву.

4 марта «Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Нападающий Артем Дзюба впервые забил за новый клуб, в который перешел 8 февраля. Контракт с московской командой рассчитан до конца сезона 2022/2023.

