Дзюба прокомментировал хет-трик в ворота «Ростова» в матче РПЛ

Дзюба описал хет-трик в ворота «Ростова» фразой «Георгиевича огорчить — дело обязательное»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу команды над «Ростовом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист описал свой хет-трик в ворота «Ростова» фразой «[Главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина] Георгиевича огорчить — дело обязательное». При этом Дзюба, выступавший за «Ростов» с 2013 по 2015 год, добавил, что ему приятно вспоминать о времени в команде, так как вместе с ней он завоевал свой первый трофей — Кубка России сезона-2013/2014.

Ранее 4 марта «Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Дзюба впервые забил за новый клуб, в который перешел 8 февраля. Контракт с московской командой рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Дзюба выступал под руководством Карпина в «Спартаке» в сезоне 2011/2012. В 2021 году тренер не вызывал форварда в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Позднее Карпин включил нападающего в расширенный список команды, но тот отказался от выступлений из-за плохой игровой формы.