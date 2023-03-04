Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
3:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Даниил Медведев
2:0
Завершен
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Ростов
0:3
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Нью-Йорк Айлендерс
4:1
Завершен
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
ПСЖ
2:0
1-й тайм
live
Нант
Франция - Лига 1|26-й тур
Даллас Старз
Сегодня
23:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
22:40, 4 марта 2023Спорт

Дзюба прокомментировал хет-трик в ворота «Ростова» в матче РПЛ

Дзюба описал хет-трик в ворота «Ростова» фразой «Георгиевича огорчить — дело обязательное»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу команды над «Ростовом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист описал свой хет-трик в ворота «Ростова» фразой «[Главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина] Георгиевича огорчить — дело обязательное». При этом Дзюба, выступавший за «Ростов» с 2013 по 2015 год, добавил, что ему приятно вспоминать о времени в команде, так как вместе с ней он завоевал свой первый трофей — Кубка России сезона-2013/2014.

Ранее 4 марта «Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Дзюба впервые забил за новый клуб, в который перешел 8 февраля. Контракт с московской командой рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Дзюба выступал под руководством Карпина в «Спартаке» в сезоне 2011/2012. В 2021 году тренер не вызывал форварда в сборную на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Позднее Карпин включил нападающего в расширенный список команды, но тот отказался от выступлений из-за плохой игровой формы.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Пригожин объяснил невозможность окончания СВО «здесь и сейчас»
Саакашвили рассказал о своем самочувствии
В Италии произошли столкновения анархистов с полицией
В Минобороны РФ рассказали о помощи врачей пострадавшим от землетрясения в Сирии
Число жертв землетрясений в Турции почти достигло 46 тысяч
Начштаба обороны Канады посетил Киев и обсудил дальнейшую помощь Украине
Байден потерял человека для приветствия
Лукашенко и Си Цзиньпин договорились о новых встречах
Дзюба прокомментировал хет-трик в ворота «Ростова» в матче РПЛ
В США оценили вероятность выдвижения Трампа на выборы президента
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.