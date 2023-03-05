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19:55, 5 марта 2023Ценности

Victoria's Secret возобновит модный показ после четырехлетнего перерыва

Victoria's Secret возобновит ежегодный показ мод после четырехлетнего перерыва

Фото: Mike Segar / Reuters

Бренд Victoria's Secret возобновит ежегодный показ мод после четырехлетнего перерыва. Об этом сообщает New York Post.

О том, что компания собирается вернуть показ мод, заявил финансовый директор организации Тим Джонсон. «Мы собираемся продолжать использовать маркетинговые расходы, чтобы инвестировать в бизнес, как на вершине воронки, так и для поддержки новой версии нашего показа мод, который должен состояться в конце этого года», — сказал он.

О подробностях предстоящего шоу, а также его участницах пока не сообщается.

В 1995 году Victoria's Secret впервые представила показ мод, а с 2001-го шоу начало транслироваться на телевидении. В 2019 году компания заявила о том, что приостанавливает работу над созданием ежегодных модных показов из-за высоких расходов, а также ввиду необходимости провести работу над развитием и воссозданием своего имиджа.

Ранее сотрудница Victoria's Secret раскрыла неуместные вопросы от мужчин в магазине.

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Анастасия Астахова
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