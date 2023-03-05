Victoria's Secret возобновит модный показ после четырехлетнего перерыва

Victoria's Secret возобновит ежегодный показ мод после четырехлетнего перерыва

Бренд Victoria's Secret возобновит ежегодный показ мод после четырехлетнего перерыва. Об этом сообщает New York Post.

О том, что компания собирается вернуть показ мод, заявил финансовый директор организации Тим Джонсон. «Мы собираемся продолжать использовать маркетинговые расходы, чтобы инвестировать в бизнес, как на вершине воронки, так и для поддержки новой версии нашего показа мод, который должен состояться в конце этого года», — сказал он.

О подробностях предстоящего шоу, а также его участницах пока не сообщается.

В 1995 году Victoria's Secret впервые представила показ мод, а с 2001-го шоу начало транслироваться на телевидении. В 2019 году компания заявила о том, что приостанавливает работу над созданием ежегодных модных показов из-за высоких расходов, а также ввиду необходимости провести работу над развитием и воссозданием своего имиджа.

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