Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
1:0
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Труа
2:2
Завершен
Монако
Франция - Лига 1|26-й тур
Краснодар
2:2
Завершен
Торпедо М
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Сочи
2:0
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Ливерпуль
7:0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Каролина Харрикейнз
Сегодня
23:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
21:33, 5 марта 2023Спорт

ЦСКА проиграл «Сочи» в матче РПЛ

ЦСКА проиграл «Сочи» в матче РПЛ со счетом 0:2, дублем отметился Лука Джорджевич

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА проиграл «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дублем отметился нападающий сочинцев Лука Джорджевич, забивший на 72-й и 78-й минутах.

После 18 матчей ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Сочи» располагаются на седьмом месте с 28 очками. Лидирует петербургский «Зенит» с 45 очками.

В следующем туре ЦСКА примет самарские «Крылья Советов» 12 марта. «Сочи» также дома встретятся с «Оренбургом» двумя днями ранее.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Российский ракетоносец совершил экстренную посадку в Пулково
В ДНР назвали число погибших из-за обстрелов жителей Ясиноватой в прошлом году
Друг погибшего в теракте под Брянском раскрыл обстоятельства трагедии
Известный священник дал советы по борьбе с повышенной тревожностью
В Белоруссии будут проводить проверку перед выдачей оружия народному ополчению
В Совфеде назвали геополитической миной споры между США и Китаем из-за Тайваня
В офисе Зеленского раскритиковали рекламу Louis Vuitton
Финского министра заподозрили в выступлении в нетрезвом состоянии
В МВД Белоруссии рассказали о подразделении с ударными дронами
В Европе заявили об избавлении от зависимости от поставок газа из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.