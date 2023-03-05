ЦСКА проиграл «Сочи» в матче РПЛ со счетом 0:2, дублем отметился Лука Джорджевич

Московский ЦСКА проиграл «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дублем отметился нападающий сочинцев Лука Джорджевич, забивший на 72-й и 78-й минутах.

После 18 матчей ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Сочи» располагаются на седьмом месте с 28 очками. Лидирует петербургский «Зенит» с 45 очками.

В следующем туре ЦСКА примет самарские «Крылья Советов» 12 марта. «Сочи» также дома встретятся с «Оренбургом» двумя днями ранее.