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18:35, 5 марта 2023Интернет и СМИ

Владимир Соловьев попал под обстрел в ДНР

Владимир Соловьев сообщил, что попал под обстрел во время визита под Угледар в ДНР

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что попал под обстрел во время визита в Донецкую народную республику. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Журналист уточнил, что интенсивная артиллерийская стрельба началась во время посещения им расположения 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России под Угледаром.

«Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», — заключил Соловьев.

В декабре прошлого года под обстрел со стороны украинской армии попал экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин — осколок от снаряда попал ему в правую лопатку. В результате погиб его друг, старший офицер Сил специальных операций Александр Шемякин.

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Варвара Кошечкина
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