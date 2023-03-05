В России осудили речь Черчилля в Фултоне

Экс-замгенсека ООН Орджоникидзе назвал речь Черчилля постулатом для борьбы против России

Бывший заместитель министра иностранных дел России и экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Фултоне послужила дальнейшему нарастанию напряженности в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Орджоникидзе осудил речь Черчилля в Фултоне и назвал ее постулатом для борьбы против России. Идеологическая и военно-политическая линия в его выступлении получила развитие и привела к напряженности в Европе. Создание НАТО подтвердило, что Черчилль в своей речи подразумевал противостояние США и Британии с Советским Союзом.

«Тем самым подтверждена антисоветская направленность запада. То, что в 1955 году был создан Варшавский договор — это ответ Советского союза на создание НАТО в 1949 году», — заключил экс-замгенсека ООН.

Ранее сообщалось, что британская молодежь разлюбила Черчилля. По данным The Times, только одна пятая опрошенных британцев в возрасте от 18 до 24 лет позитивно оценивают фигуру экс-премьера страны.