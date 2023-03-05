Захарова опровергла информацию о нецензурной брани в эфире

Захарова назвала фейком информацию о том, что она произнесла нецензурное слово в телеэфире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опровергла информацию о нецензурной брани в телеэфире и назвала ее фейком.

Дипломат рассказала, что день пятой годовщины инцидента в Солсбери с отравлением Скрипалей появился ряд публикаций о том, что она якобы позволила себе выругаться в прямом эфире.

«Запустили фейк о том, что я якобы в эфире у Евгения Попова и Ольги Скабеевой позволила себе произнести нецензурное слово. На этот бред я бы и внимания не обратила, если бы не одно но. Появилась эта деза в день пятилетия, а переделанная цитата взята из реального эфира программы "60 минут" от 13 марта 2018 года», — пояснила Захарова.

Официальный представитель МИД напомнила, что Россия методично опровергала заявления о причастности к отравлению Скрипалей, добавив, что тогда ее брифинги длились почти по три часа.

Сергей и Юлия Скрипали, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к случившемуся.

