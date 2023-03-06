В России рассказали о практичности комплекса ПРО «Абакан»

Аналитик Михайлов: комплекс ПРО «Абакан» способен привлечь заказчиков практичностью

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нестратегической противоракетной обороны (ПРО) «Абакан» сможет привлечь потенциальных заказчиков практичностью и ценой. Такое мнение высказал ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он отметил, что у «Абакана» хорошие перспективы. «Комплекс отличается практичностью, это не ПВО "судного дня". Оно будет использоваться по более скромным, скажем так, целям, но весьма эффективно, как и вся продукция "Алмаз-Антея". По сути, это экспортный вариант уже имеющегося на вооружении комплекса. Все возможные его испытания, мероприятия, связанные с испытанием отдельных типов его характеристик, уже проведены, когда работа еще велась по системе С-300ВМ "Антей-2500" и так далее. Поэтому комплекс "Абакан" испытанный, надежный, и восточный покупатель может быть уверен в его тактико-технических характеристиках» — сказал аналитик.

Михайлов также отметил привлекательную цену комплекса. По его словам, «Абакан» приспособлен к тем реалиям, в которых находятся страны евразийского и азиатского пространства. Аналитик подчеркнул, что комплекс изначально направлен не на поражение межконтинентальных ракет, а на защиту от самолетов, вертолетов, ударных дронов, крылатых ракет нового поколения и баллистических ракет различной дальности.

ЗРК «Абакан» представили на прошедшей выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ). В состав комплекса входит многофункциональная радиолокационная станция 98Л6Е и пусковые установки 51П6Е2. «Абакан» является первым в мире специализированным комплексом, предназначенным для борьбы с высотными высокоскоростными целями с баллистическими траекториями.

В феврале Михайлов сообщил, что боевой модуль российского ЗРК «Тор-М2КМ» можно установить практически на любую платформу, а сам он практически не имеет конкурентов.