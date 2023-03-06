Раскрыта способность пчел к ориентированию на незнакомой местности

Frontiers in Behavioral Neuroscience: пчелы запоминают дорогу домой по ключевым ориентирам

Ученые Берлинского университета раскрыли способность медоносных пчел сохранять в памяти информацию о ключевых элементах окрестного ландшафта, таких как каналы, дороги и ограждения. Попадая в новую, незнакомую для них местность, насекомые пытаются найти эти ориентиры, чтобы отыскать путь домой. Статья исследователей опубликована в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Для экспериментов было поймано 50 медоносных пчел, которым прикрепили на спину миниатюрные транспондеры весом 10,5 миллиграмма. Затем насекомых выпустили в местность, достаточно далекую от знакомой им территории. В ней располагался радар, способный обнаруживать транспондеры на расстоянии до 900 метров. Самым заметным ориентиром на испытательном участке служила пара оросительных каналов, идущих с юго-запада на северо-восток.

Исследователи собрали пчел из пяти ульев. Территория вокруг ульев А и В напоминала тестовую по количеству, ширине, длине и углу наклона линейных элементов ландшафта, особенно оросительных каналов. Участок вокруг ульев D и E сильно отличался от тестового, в то время как приусадебный участок вокруг улья C был промежуточным по сходству с тестовым участком. Другие ориентиры, по которым медоносные пчелы, как известно, находят свой путь, в тестовой зоне отсутствовали.

Когда медоносные пчелы оказываются на незнакомой территории, они начинают летать в разные стороны на разное расстояние с центром в месте, где их впервые выпустили. Такие полеты служат изучению местности, и ученым удалось отследить точные траектории в течение от 20 минут до трех часов. Оказалось, что они отличались от чисто случайных траекторий, смоделированных с помощью различных алгоритмов. Более того, статистический анализ показал, что пчелы проводили много времени, летая вдоль ирригационных каналов.

Ученые также выяснили, что пчелы сохраняют информацию о местоположении каналов в памяти. Об этом говорит то, что насекомые во время изучения ландшафта ориентировались на эти каналы, находясь на расстоянии от них более 30 метров, что превышает пределы зрения пчел. Алгоритмы машинного обучения показали, что ирригационные каналы были наиболее информативны для прогнозирования полетов пчел из ульев А и В. Это объясняется тем, что пчелы полагались на память о ландшафте вокруг родного улья, чтобы найти дорогу домой.

