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14:21, 6 марта 2023Экономика

В Госдуме предложили увеличить бюджетникам МРОТ

В Госдуме предложили увеличить МРОТ для бюджетников до 19 200 рублей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутаты от КПРФ предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для бюджетников. Законопроект, подготовленный главой комитета Госдумы по вопросам семьи Ниной Останиной и ее заместителем Марией Дробот, опубликовали в электронной базе Госдумы.

По словам авторов проекта, на повышение МРОТ для сотрудников бюджетной сферы потратят 18,5 миллиарда рублей.

Увеличение МРОТ анонсировал в послании Федеральному собранию 21 февраля президент Владимир Путин. Он напомнил, что в 2022 году МРОТ повышался два раза, в сумме почти на 20 процентов.

С 1 января 2023 года МРОТ в России увеличили до 16 242 рублей в месяц, при этом годом ранее он составлял 15 279 рублей.

Путин не раз говорил о том, что уровень индексации МРОТ и прочих составляющих, определяющих уровень реальных доходов россиян, должен опережать темпы инфляции. Он поручил правительству обеспечить рост среднемесячной зарплаты в стране и подготовить предложения по дальнейшему повышению МРОТ до 1 июля 2023 года.

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Вячеслав Агапов
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