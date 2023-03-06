В Госдуме предложили увеличить бюджетникам МРОТ

В Госдуме предложили увеличить МРОТ для бюджетников до 19 200 рублей

Депутаты от КПРФ предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для бюджетников. Законопроект, подготовленный главой комитета Госдумы по вопросам семьи Ниной Останиной и ее заместителем Марией Дробот, опубликовали в электронной базе Госдумы.

По словам авторов проекта, на повышение МРОТ для сотрудников бюджетной сферы потратят 18,5 миллиарда рублей.

Увеличение МРОТ анонсировал в послании Федеральному собранию 21 февраля президент Владимир Путин. Он напомнил, что в 2022 году МРОТ повышался два раза, в сумме почти на 20 процентов.

С 1 января 2023 года МРОТ в России увеличили до 16 242 рублей в месяц, при этом годом ранее он составлял 15 279 рублей.

Путин не раз говорил о том, что уровень индексации МРОТ и прочих составляющих, определяющих уровень реальных доходов россиян, должен опережать темпы инфляции. Он поручил правительству обеспечить рост среднемесячной зарплаты в стране и подготовить предложения по дальнейшему повышению МРОТ до 1 июля 2023 года.

