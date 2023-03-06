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19:05, 6 марта 2023Экономика

Chevron заявила о продолжающей снабжать мир нефтью России

Глава Chevron заявил, что Россия снабжает мир нефтью при изменившейся структуре цен
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Fred Prouser FSP / KS / Reuters

Россия продолжает снабжать мир нефтью. Об этом в понедельник, 6 марта, заявил председатель совета директоров американской нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт, передает РИА Новости.

«Российская нефть по-прежнему поставляется на мировой рынок при изменившейся структуре цен», — сказал он.

Ранее Bloomberg сообщало, что в феврале на фоне вступления в силу западных санкций доходы России от продажи нефти и газа рухнули на 46 процентов в годовом выражении, до 521 миллиарда рублей. Резкое сокращение доходов связано с падением стоимости основного экспортного сорта нефти Urals. В феврале она в среднем составляла 49,56 доллара за баррель.

В январе представитель Минфина США отмечал, что пока план по ограничению нефтяных доходов России работает так, как и было задумано. Сырье продолжает поступать на мировой рынок, цены растут незначительно, однако сложности для российских компаний существенно возросли.

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Алина Гончарова
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