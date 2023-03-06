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12:53, 6 марта 2023Спорт

Дзюба описал хет-трик за «Локомотив» фразой «чувствую себя полубогом»

Игрок «Локомотива» Дзюба заявил, что чувствует себя полубогом после хет-трика в матче РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба поделился впечатлениями после дебюта в составе клуба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Первый канал».

Дзюба заявил, что рад играть за железнодорожников. «Я так соскучился по голам, по вот этому состоянию, когда ты чувствуешь себя полубогом, хоть и громко сказано», — такой фразой он описал хет-трик за «Локомотив», оформленный в матче против «Ростова». Футболист назвал ощущения непередаваемыми.

4 марта «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче 18-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. Контракт с московской командой рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Дарья Коршунова
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