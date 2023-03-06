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12:05, 6 марта 2023Спорт

В Госдуме высказались о связи Fan ID и низкой посещаемости футбольных матчей

Депутат Свищев: в причинах отсутствия болельщиков на футбольных матчах нужно разобраться

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Необходимо разобраться в причинах отсутствия болельщиков на футбольных матчах, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя критику в адрес системы карт болельщиков (Fan ID). В беседе с «Лентой.ру» депутат высказал свое мнение о системе.

5 марта стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов планирует направить обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина с просьбой отменить действие системы карт болельщиков (Fan ID) до устранения пробелов в ее работе. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект о Fan ID — это была правительственная инициатива. Этот законопроект принят, поэтому все обязаны его исполнять

Дмитрий Свищевпредседатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту

«Сейчас мы видим, что на стадионах критически мало болельщиков — это факт. А в причинах отсутствия болельщиков на стадионах надо разобраться. Здесь прежде всего должны реагировать Минспорта и Минцифры», — сообщил Свищев.

Депутат рассказал, что планирует сегодня подготовить запрос в министерства, чтобы получить ответ о причинах столь низкой посещаемости футбольных матчей.

«Это может быть зима, Fan ID, общее настроение в связи с СВО, экономическая ситуация в стране, это могут быть какие-либо другие причины или все в совокупности. Я хочу получить от них ответ, потому что они ведут статистику или, по крайней мере, должны ее вести — Минцифры точно. И после этого мы будем делать выводы», — объяснил парламентарий.

Также Свищев отметил, что в других регионах, где работала система Fan ID в тестовом режиме, была не такая удручающая ситуация, как в Москве.

«Действительно, когда 4 марта на матч "Спартака" с "Уралом" пришло 4,5 тысячи человек — это не может устраивать ни клуб, ни стадион, ни самих игроков. Потому что играть перед пустыми трибунами не очень приятно. Поэтому мы, получив ответ на наши запросы, сформулируем свою позицию», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее футболист Спартака и сборной России Георгий Джикия высказался об отношении к введению Fan ID на матчах Российской премьер-лиги. Игрок признал, что вступление закона в силу негативно скажется на посещаемости игр.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую невозможно оформить удаленно. В ответ на это активные фанаты клубов РПЛ, кроме «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги. Помимо этого, введение Fan ID раскритиковали и сами футболисты.

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Алена Шевченко
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