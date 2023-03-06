Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 3-й матч
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 3-й матч
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 3-й матч
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 3-й матч
Даллас Старз
Завтра
04:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
06:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:59, 6 марта 2023Спорт

Российский футболист рассказал о зарплатах в чемпионате Мальдив

Футболист Кормишин рассказал, что получал две-три тысячи долларов в чемпионате Мальдив

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский футболист Владислав Кормишин рассказал о зарплатах в чемпионате Мальдив. Его слова приводит «Чемпионат».

Форвард, выступавший за местный клуб «Иглз», поделился, что получал две-три тысячи долларов. «Если говорить о местном чемпионате, то борьба за титул на Мальдивах интересная. Команды с деньгами, особенно "Мазия", платят больше всех и имеют возможность подписывать европейцев из низших лиг», — добавил он.

Кормишин был игроком «Иглз» с марта по июль 2021 года. Россиянин отметился тремя забитыми мячами в двух матчах. Спортсмен рассказал, что был вынужден расторгнуть контракт, так как матчи временно перестали проводить из-за коронавирусных ограничений.

Ранее нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский обратился к тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными. «Пусть попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату. Они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду», — заявил он.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение СБУ на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
Седокова ответила на критику своей внешности в сети словами «я жирная»
ФСБ задержала россиянина за контрабанду леса на 280 миллионов рублей
Глава Мюнхенской конференции призвал задуматься о членстве Украины в НАТО
В Иране высказались о закупках российских ЗРК С-400
В парламенте Грузии произошла драка
Раскрыт источник слуха о строительстве новой мечети в Москве
В Польше нашли способ заработать на российских нефти и газе
В Госдуме высказались о связи Fan ID и низкой посещаемости футбольных матчей
Россиянин попытался ввезти в страну сотни упаковок кофе и духов и попался
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.