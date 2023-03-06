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20:53, 6 марта 2023Наука и техника

Ford научился возвращать автомобили из-за неуплаты

The Drive: Ford запатентовал систему удаленной блокировки и изъятия автомобиля

Фото: Phil Noble / Reuters

Американский автопроизводитель Ford запатентовал систему, которая позволяет удаленно блокировать транспортное средство и изымать его в пользу компании. Об этом сообщает издание The Drive.

По словам журналистов профильного медиа, патентный документ был подан в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) еще в августе 2021 года, но был опубликован на сайте организации только сейчас. В документе описана система удаленного управления автомобилем в случае, если его владелец, например, не выплатил полную стоимость кредита за транспортное средство.

Система организована на нескольких уровнях и основана на специально обученной нейросети. На самом базовом бортовой компьютер уведомляет пользователя о том, что ему нужно выплатить кредит за машину или внести оплату. Если владелец машины проигнорирует сообщение, то в автомобиле будут отключены некоторые функции — например, климат-контроль, медиапроигрыватель, круиз-контроль.

В материале говорится, что при каждой посадке автолюбителя в машину будет раздаваться звуковой сигнал, который будет повторяться на протяжении всей поездки. Если владелец продолжит игнорировать сообщения, то машина может быть заблокирована или даже отправлена на штраф-стоянку с помощью системы беспилотного управления.

По словам специалистов, ни один другой автопроизводитель в последнее время не пытался запатентовать подобную систему. Журналисты предположили, что Ford либо намерен внедрить подобную разработку в свои автомобили в ближайшее время, либо в настоящий момент просто защищает свою интеллектуальную собственность.

Осенью 2022 года американский автоконцерн Ford рассказал о работе над приложением для смартфона, с помощью которого автомобили будут определять пешеходов на дороге. Компания предложила связать смартфоны пешеходов и велосипедистов в единую сеть, к которой будут подключаться автомобили с функциями автопилота.

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Андрей Ставицкий
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