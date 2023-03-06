Рената Литвинова пришла на Неделю моды с сумкой-перчаткой за 323 тысячи рублей

Актриса Рената Литвинова пришла на шоу Balenciaga с сумкой-перчаткой за 323 тысячи рублей

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова пришла на показ в рамках Недели моды в Париже с сумкой-перчаткой и восхитила подписчиков. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость посетила шоу бренда Balenciaga в монохромном черном образе. Она позировала перед камерами папарацци в длинном приталенном пальто, обуви на каблуках и солнечных очках. В качестве акцента в образе выступил надетый на плечо и руку аксессуар из телячьей кожи упомянутой марки, стоимость которого на официальном сайте составляет 4290 долларов (примерно 323 тысячи рублей).

Поклонники оценили внешность звезды в комментариях. «Что сказать?... Шикарная, уникальная, особенная, неповторимая», «Если бы слово "совершенство" было бы человеком, это были бы вы», «Такую сумку мог придумать только гений», «Кто бы что ни говорил, но Рената была и есть икона стиля. И это ощущается во всем», — заявили они.

В феврале Рената Литвинова впервые с весны 2022 года вернулась в Россию. Она приехала к маме на день рождения.

Литвинова уехала из России в конце февраля 2022 года. Актриса рассказала, что в Париже она начала учить французский язык. Во Франции кинодеятель также продолжает лечиться и работать — Литвинова занимается написанием сценария к одному фильму, а также съемками другого. В начале июля она стала моделью на показе Balenciaga. А в августе актриса рассказала о желании вернуться в Россию.