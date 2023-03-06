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05:10, 6 марта 2023Из жизни

Установлена личность найденной 30 лет назад в холодильнике мертвой женщины

Daily Mail: в США установили личность найденной 30 лет назад в холодильнике женщины

Фото: SAN JOAQUIN COUNTY SHERIFF'S OFFICE

В округе Сан-Хоакин, штат Калифорния, США, установили личность мертвой женщины, тело которой нашли почти 30 лет назад в холодильнике, сброшенном в канал. Об этом сообщает Daily Mail.

В марте 1995 года убитую обнаружил местный житель, когда искал пригодные для вторичной переработки банки. Он увидел холодильник в воде, вытащил его на берег и открыл. Внутри лежал труп женщины, завернутый в одеяло и брезент. У убитой были связаны руки, а в рот вставлен кляп.

Детективы установили, что женщина погибла от удара тупым предметом по голове. Они предположили, что тело пролежало в воде около шести месяцев, прежде чем его нашли. Идентифицировать погибшую не удалось, и расследование зашло в тупик.

Почти через три десятилетия сотрудники полиции связались с американской корпорацией Othram, специализирующейся на судебной генеалогии. Благодаря составленному специалистами ДНК-профилю жертвы детективам удалось найти ее мать и дочь. Они предоставили образцы ДНК родственницы, которые совпали с образцами погибшей.

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Жертвой убийства оказалась Аманда Линн Шуманн Деза. По словам полиции, родственники и близкие искали Дезу после того, как она исчезла, но не подавали заявление о ее пропаже.

После установки личности покойной окружной прокурор Калифорнии заявил, что теперь полиция занимается поиском убийцы Дезы. «Я с нетерпением жду судебного преследования труса, совершившего этот отвратительный поступок... И только тогда, когда преступник будет наказан по всей строгости закона, правосудие восторжествует, что принесет успокоение семье жертвы», — говорит он. Полиция объявила вознаграждение в размере до 10 тысяч долларов (754 тысячи рублей) за содействие в поисках преступника.

Ранее сообщалось, что полиция в Швейцарии обнаружила в растаявшем леднике останки, которые идентифицировали как тело пропавшего в 1974 году британского туриста. Тело стало видно из-за таяния ледника, вызванного глобальным потеплением.

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Алиса Удовик
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