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19:45, 6 марта 2023Силовые структуры

Суд вновь оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене Кара-Мурзу

Мосгорсуд продлил до 27 августа арест Кара-Мурзе по делу о госизмене и фейках про ВС РФ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Мосгорсуд продлил срок ареста оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), обвиняемому в госизмене и распространении фейков про Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следователя, просившего о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Кара-Мурза останется в СИЗО до 27 августа.

Кара-Мурза находится под стражей с весны 2022 года. Своей вины он не признает, заявляя, что в его словах была открытая критика без какой-либо угрозы безопасности России.

Следствие считает, что оппозиционер «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине в Палате представителей штата Аризона. Кроме того, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), публицист оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России, в течение нескольких лет. Отмечалось, что за услуги Кара-Мурза получал 30 тысяч долларов в месяц.

24 декабря 2022 года Кара-Мурза заявил, что ему запретили разговаривать по телефону со своими детьми.

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Владимир Шарапов
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