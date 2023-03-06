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09:51, 6 марта 2023Силовые структуры

МВД опровергло информацию о формировании добровольных штурмовых батальонов

МВД опровергло информацию о создании добровольных штурмовых батальонов в России

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

МВД опровергло сообщение об издании приказа о создании добровольных ударно-штурмовых батальонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Telegram-канале «МВД-медиа» появилось изображение приказа с надписью «МВД России опровергает».

4 марта в сети появилась информация с якобы подлинной копией приказа о создании таких батальонов, уточняет ТАСС . По данным каналов, они должны были быть созданы уже к 8 марта.

Ранее МВД России заявило о росте на 50 процентов количества преступлений с оружием и взрывчаткой. В январе 2023 года было совершено 611 преступлений, что на 49 процентов больше, чем годом ранее.

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Екатерина Власова
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