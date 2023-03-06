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17:31, 6 марта 2023Россия

ВСУ нарушили продовольственное снабжение приграничного российского села

ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области и нарушили его продовольственное снабжение

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Белгородской области и нарушили его продовольственное снабжение. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, при обстреле Мурома осколками был изрешечен единственный в селе продуктовый магазин. При этом он отметил, что никто из жителей села не пострадал.

«ВСУ вновь бьют по центру села, там, где находятся социальные объекты (...) Дал поручение главе округа Владимиру Жданову с завтрашнего дня запустить в работу автолавку, чтобы жители могли приобрести все необходимые товары», — написал губернатор.

Судя по опубликованным Гладковым снимкам, осколки снарядов не только повредили здание магазина, но и уничтожили часть товара.

Это уже второй за день обстрел Белгородской области. О предыдущем стало известно утром. По словам Гладкова, система противовоздушной обороны сбила три ракеты ВСУ. Пострадал один человек, его доставили в реанимацию.

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Марк Леонов
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