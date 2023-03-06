Песков опроверг передачу послания Путина Китаю через Лукашенко
Песков опроверг передачу послания президента РФ Путина властям Китая через Лукашенко
Президент России Владимир Путин не передавал никакого послания властям Китая через своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.
«Нет, это был исключительно двусторонний визит», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о визите лидера Белоруссии в Пекин 1 марта.
Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Минск поддерживает инициативы Китая в области международной безопасности. Президент Белоруссии отметил, что встреча с его китайским коллегой проходит в непростое время, требующее ответственных политических решений, которые не допустят скатывания к глобальному противостоянию.