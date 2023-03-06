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12:38, 6 марта 2023Мир

Песков опроверг передачу послания Путина Китаю через Лукашенко

Песков опроверг передачу послания президента РФ Путина властям Китая через Лукашенко

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не передавал никакого послания властям Китая через своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Нет, это был исключительно двусторонний визит», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о визите лидера Белоруссии в Пекин 1 марта.

Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Минск поддерживает инициативы Китая в области международной безопасности. Президент Белоруссии отметил, что встреча с его китайским коллегой проходит в непростое время, требующее ответственных политических решений, которые не допустят скатывания к глобальному противостоянию.

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Глеб Бажуткин
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