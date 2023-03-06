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09:15, 6 марта 2023Россия

В петербургской квартире обнаружили тело четырехмесячной девочки

В Петербурге в квартире на Нарвском проспекте обнаружили тело четырехмесячной девочки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге в квартире на Нарвском проспекте обнаружили тело четырехмесячной девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 6 марта, со ссылкой на источники.

По сведениям телеканала, медики, прибывшие по вызову в петербургскую квартиру, не сумели установить причины смерти младенца. На теле ребенка не обнаружили следов насилия.

До происшествия семья девочки не состояла на учете. Ее воспитывали 23-летняя мать и 25-летний отец. Эксперты организовали проверку. Кроме того, следственный отдел по Адмиралтейскому району Петербурга занялся расследованием.

2 марта сообщалось, что в Белгороде нашли тело трехлетней девочки под окнами многоэтажного дома на улице Губкина.

По предварительным данным, ребенок выпал из окна. Из-за полученных при падении травм девочка скончалась. По факту случившегося следователи начали проверку. Среди прочего их интересует, где находились родители и почему девочка осталась в квартире одна.

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Анна Щербакова
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