Глава Мюнхенской конференции призвал задуматься о членстве Украины в НАТО

Глава Мюнхенской конференции Хойсген: нужно серьезно задуматься о членстве Украины в НАТО

Западу необходимо всерьез рассмотреть вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе. К этому призвал глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген. Его слова в понедельник, 6 марта, приводит Die Welt.

«Я думаю, что мы должны серьезно задуматься над членством [Украины] в НАТО», — сказал он. Также отмечалось, что на заявления Москвы нельзя положиться, а Киеву между тем нужны гарантии безопасности.

В феврале генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг указал, что членство Украины в НАТО остается отдаленной перспективой. По его словам, в данный момент важно обеспечить, чтобы Украина сохранилась как суверенное и независимое государство.

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. Он пояснил, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.