В России ответили на требование Польши о компенсациях за остановку поставок газа

Депутат Чепа счел требование Польшей компенсаций за прекращение поставок газа странным

Позиция Польши, которая намеревается потребовать от России компенсации за прекращение поставок нефти и газа, является странной, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее о том, что российская сторона должна заплатить компенсации за нарушение условий контрактов на поставку нефти и газа польским компаниям, заявил глава польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек.

Подобные заявления удивляют, отметил Чепа. «Допустим, они запретили полеты наших самолетов на территории европейских стран, но требуют, чтобы мы немедленно дали возможность их самолетам летать по территории России, потому что они терпят убытки», — привел пример он.

По мнению парламентария, западные страны совершенно не волнуют интересы России. Они вводят санкции и ожидают, что в ответ не должны дискриминироваться их интересы, подчеркнул Чепа.

Любой бизнес — это обоюдовыгодная история, а прямые нарушения односторонних санкций — это смешно и говорит о том, что их позиция очень странная. Правильно оценить заявления таких людей, скорее всего, может только врач-психиатр Алексей Чепа депутат Госдумы

Прекращение поставок нефти и газа из России не стало неожиданностью для польского бизнеса. Комментируя ситуацию, Обайтек указывал, что Польша благодаря диверсификации, которая продолжалась последние годы, получала по этому маршруту только десять процентов сырья и спокойно может его заменить.

В апреле прошлого года уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский подчеркнул, что Варшава готовилась к прекращению отношений с «Газпромом» и развивала сотрудничество с альтернативными поставщиками.

