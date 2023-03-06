Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:22, 6 марта 2023Наука и техника

Найдена египетская статуя сфинкса с лицом римского императора Клавдия

РИА Новости: в Египте обнаружили известняковую статую сфинкса с лицом императора Клавдия

Фото: Hemro / Shutterstock / Fotodom

Команда египетских специалистов, включая ученых из Университета Айн-Шамс и бывшего министра древностей страны Мамдуха ад-Дамати, нашла статую сфинкса с лицом, предположительно, римского императора Клавдия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

Как уточняется, древний монумент был обнаружен в ходе археологических раскопок в провинции Кена в павильоне времен Римской империи, располагающемся к востоку от храмового комплекса Дендера. В процессе очистительных работ ученым удалось раскопать статую сфинкса, сделанную из известняка.

Материалы по теме:
«У нас героем становится любой» Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
«У нас героем становится любой»Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
29 июля 2021
Потерянное наследие Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Потерянное наследиеУникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
18 декабря 2018

По предварительным данным, основанным на визуальном осмотре, скульптура была посвящена императору Клавдию. Исследователи описали находку как «великолепную» и «красивую». По их словам, линии лица «отличаются королевскими чертами». Из-под статуи также была вытащена картина времен Римской империи, расписанная иероглифами и демотическими письменами.

Ранее сообщалось об обнаружении ранее неизвестной комнаты в пирамиде Хеопса в Гизе. Уникальность этого открытия подчеркивается тем, что эта пирамида считается самой старой и большой пирамидой в городе, а также одним из наиболее изученных сооружений в мире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В России озвучили дефицит бюджета
Двух детей освободили из запертой квартиры в Подмосковье
Минобороны России заявило об обстреле военными Азербайджана машины в Карабахе
Туктамышева рассказала о правильном питании для похудения в спорте
В ЛНР состоялось первое после возвращения в Россию заседание избиркома
МИД России призвал стороны конфликта в Карабахе к сдержанности
Предречен рост турпотока по России благодаря двум причинам
Популярный российский блогер объяснил недовольство интервью Дудя
Найдена египетская статуя сфинкса с лицом римского императора Клавдия
США выделят три миллиона долларов на сохранение культурного наследия Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.