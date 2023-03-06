Найдена египетская статуя сфинкса с лицом римского императора Клавдия

РИА Новости: в Египте обнаружили известняковую статую сфинкса с лицом императора Клавдия

Команда египетских специалистов, включая ученых из Университета Айн-Шамс и бывшего министра древностей страны Мамдуха ад-Дамати, нашла статую сфинкса с лицом, предположительно, римского императора Клавдия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

Как уточняется, древний монумент был обнаружен в ходе археологических раскопок в провинции Кена в павильоне времен Римской империи, располагающемся к востоку от храмового комплекса Дендера. В процессе очистительных работ ученым удалось раскопать статую сфинкса, сделанную из известняка.

По предварительным данным, основанным на визуальном осмотре, скульптура была посвящена императору Клавдию. Исследователи описали находку как «великолепную» и «красивую». По их словам, линии лица «отличаются королевскими чертами». Из-под статуи также была вытащена картина времен Римской империи, расписанная иероглифами и демотическими письменами.

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