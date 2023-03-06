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10:44, 6 марта 2023Бывший СССР

Пригожин поздравил украинских женщин с 8 Марта артемовским шампанским

Пригожин поздравил женщин Украины с 8 Марта партией артемовского шампанского

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в честь 8 Марта отправил женщинам Украины грузовик шампанского с завода игристых вин, расположенного под Артемовском (украинское название Бахмут). О подарочной партии игристого сообщает пресс-служба ЧВК «Вагнер» в Telegram.

«Украинским женщинам от ЧВК "Вагнер". С 8 Марта!» — поздравил он, подписав одну из коробок с артемовским шампанским. Затем партия была погружена на грузовик для дальнейшей отправки.

3 марта основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявил, что российские силы фактически смогли взять Артемовск в кольцо. «Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, до сегодня все больше мы видим стариков и детей», — утверждал он. Помимо этого, Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского дать возможность старикам и детям выехать из города.

Алевтина Запольская
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Пригожин поздравил украинских женщин с 8 Марта артемовским шампанским
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