Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Transparency International

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Transparency International

Генпрокуратура России признала нежелательность деятельность организации Transparency International (российская Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив» «Трансперенси Интернешнл — Р» (центр «ТИ-Р») включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает ТАСС.

В надзорном ведомстве отметили, что организация, помимо борьбы с коррупцией в мире, вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу безопасности и конституционному строю. Штаб-квартира Transparency International находится в Берлине, организацией руководят иностранцы.

Сведения о решении Генпрокуратуры будет направлено в Минюст России для внесения организации в перечень нежелательных.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране компании Medusa Project (владелец издания «Медуза», внесена Минюстом в реестр иноагентов).