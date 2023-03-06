Посла США вызвали в МИД Турции

Посла США в Анкаре Флейка вызвали в МИД Турции из-за Сирии

Американского посла в Анкаре Джеффа Флейка вызвали в МИД Турции из-за визита председателя Комитета начальника вооруженных сил США Марка Милли в Сирию. Об этом сообщает ТАСС.

«Посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван сегодня в МИД по поводу визита начальника штаба США Марка Милли в северо-восточную Сирию 4 марта 2023 года, были потребованы объяснения по поводу этого визита», — заявил агентству источник.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Милли совершил визит на американскую военную базу в Сирии. Сам глава Комитета начштабов ВС США подчеркнул, что США и их партнеры в лице сирийских курдов «добиваются прогресса в том, чтобы нанести долгосрочное поражение группировке ИГ».

19 февраля военная база США в Сирии подверглась ракетному удару. Под обстрел попала территория месторождений Омар, которую незаконно контролируют силы США на востоке Дейр-эз-Зора.