Об Илоне Маске снимут документальный фильм

Deadline: об американском миллиардере Илоне Маске снимут документальный фильм

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Об американском миллиардере, главе Tesla и SpaceX Илоне Маске снимут документальный фильм, в котором «подробно и без прикрас» рассмотрят его личность. Об этом пишет Deadline.

Режиссером проекта выступит американский документалист Алекс Гибни. «Я работаю над этим проектом в течение некоторого времени. Я очень взволнован!» — сказал он.

Гибни снял документальный фильм о пытках в военных тюрьмах «Такси на темную сторону», который удостоился «Оскара» в 2008 году. Также он выступил в качестве автора таких проектов, как «Стив Джобс: человек в машине», «Гражданин Х» и «Нулевые дни».

Ранее стало известно, что про американского рэпера Канье Уэста снимут документальный фильм. Холдинг BBC выпустит картину под названием «Нам надо поговорить о Канье» (We Need to Talk About Kanye). Проектом займется автор журналистских расследований Мобин Ажар, ранее работавший над лентой «Битва за Бритни» и удостоенный премии BAFTA. Дата премьеры проекта пока не объявлена.