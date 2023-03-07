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09:46, 7 марта 2023Экономика

России объяснили нежелательность участия в главной конференции по энергетике

Консул России Захаров объяснил отсутствие российской делегации на конференции CERAWeek

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Представители России впервые за более чем 20 лет не примут участие в международной энергетической конференции CERAWeek, потому что организаторы сочли нежелательным присутствие на ней делегации из Москвы. Об этом в комментарии РИА Новости заявил Александр Захаров, генеральный консул России в американском Хьюстоне, месте проведения форума.

Он объяснил, что впервые в истории входящая в «большую нефтяную тройку» страна не представлена на фактически главном отраслевом мероприятии в мире. По словам Захарова, ему даже перезвонили уточнить, правильно ли российская сторона понимает ситуацию.

Генконсул выразил сожаление по поводу решения организаторов и задался вопросом, как участники форума будут обсуждать энергетику в отсутствии одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей.

Конференция CERAWeek в Хьюстоне в этом году проходит с 6 по 10 марта. Главной темой заявлена «Навигация по турбулентному миру: энергия, климат и безопасность». На мероприятие приезжают тысячи участников, среди них представители энергетических компаний, ведомств и экспертного сообщества.

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Платон Щукин
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