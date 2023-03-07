В Кремле не стали комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина

Представитель Кремля Песков: все визиты зарубежных гостей анонсируются своевременно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сроки визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в социальных сетях распространилась информация, что встреча российского лидера Владимира Путина с Си Цзиньпином запланирована на 21 марта.

«Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно», — сказал пресс-секретарь главы государства.

22 февраля Путин заявил, что Россия готова к визиту Си Цзиньпина в Москву. На встрече с главой китайской дипломатии Ван И российский лидер назвал Си Цзиньпина своим другом.

По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, визит главы КНР в Россию может стать одним из самых важных в мировой политике.