Китаист перечислил возможные темы встречи Путина и Си Цзиньпина

Китаист Маслов: при встрече Путин и Си Цзиньпин могут обсудить многополярный мир

Визит председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Россию может стать одним из самых важных в мировой политике, заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В беседе с «Лентой.ру» он предположил, какие темы могут подниматься на встрече двух лидеров.

Ранее о том, что Россия готова к визиту Си Цзиньпина в Москву, сообщил во время встречи с главой китайской дипломатии Ван И президент Владимир Путин.

Формально это будет его первый или один из первых визитов после перевыборов в рамках генсека ЦК КПК, и в марте очевидно он будет переизбран председателем КНР Алексей Маслов китаист

Вопросы для обсуждения

Прежде всего, лидеры могут обсудить урегулирование ситуации на Украине и в Европе и какую совместную роль в этом вопросе могут сыграть Россия и Китай, предположил собеседник «Ленты.ру». «Для Китая урегулирование этого вопроса является ключевым, хотя Китай все время говорил, что не является стороной конфликта. С точки зрения налаживания экономических отношений, торговли и снятия напряженности, косвенно это влияет и на Китай», — пояснил он.

Во-вторых, оба лидера будут обсуждать, каким образом должен строиться мир, убежден китаист. «Прежде всего, это мир без изоляции, без санкций, открытые границы и многополярный мир. Практически это все уже раньше обсуждалось, но сейчас будут обсуждаться конкретные меры», — считает Маслов.

Также, по мнению политолога, Си Цзиньпин и Путин могут затронуть вопросы безопасности, как военной, так и кибербезопасности. Неслучайно Россия и Китай продолжают проводить совместные учения, отметил он.

«Остальные вопросы: расширения торговли, расширения научно-технического сотрудничества остаются стандартными, и здесь, скорее, все уже наработано, поэтому главное — это вопрос о том, каким образом будет существовать мир в ближайшее время», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Путин в беседе с Ван И назвал Си Цзиньпина своим другом. «Хотел бы в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину», — сказал российский лидер.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал сообщить о сроках встречи Путина и Си Цзиньпина. По его словам, лидеры двух стран поддерживают тесный диалог. «Мы дорожим и сохраняем наши отношения продвинутого стратегического партнерства, которые подразумевают регулярное общение глав государств», — высказался Песков.