На Украине заявили о начале переговоров с партнерами по продуктовой сделке

Reuters: власти Украины начали переговоры с партнерами по продуктовой сделке

Украина начала онлайн-переговоры с партнерами по продуктовой сделке. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в украинских властях сообщает Reuters.

В агентстве заявили, что переговоры направлены на то, чтобы республика могла продолжать поставки зерна на мировые рынки. По данным источника, Киев не вел их с Москвой, несмотря на понимание, что с Россией их ведут партнеры украинской стороны.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призывал к продлению зерновой сделки любой ценой. До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва примет участие в ней, если другие стороны будут равноправно выполнять свои условия.