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19:20, 7 марта 2023Экономика

Идею совместных закупок газа Европой объяснили

Аналитик Юшков допустил рост цен на газ при совместных закупках европейскими странами

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Совместные закупки газа странами Европейского союза (ЕС) приведут к дефициту и повышению стоимости энергоресурсов, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил смысл этой идеи.

Зачем нужны совместные закупки газа?

Идея совместных закупок газа возникла еще до 2022 года и ограничения поставок из России, отметил аналитик.

«Они говорили, что нужно создать единого закупщика, чтобы он выступал от лица всего Евросоюза и диктовал поставщикам цену. Это подразумевало, что все нынешние коммерческие контракты европейских компаний с поставщиками либо разрывались бы, либо передавались бы этому единому закупщику. Он торговался бы с поставщиками газа и потом распределял бы газ внутри Европейского союза. Таким образом на входе в Евросоюз были бы очень низкие цены», — рассказал он.

Эта история обсуждалась, когда был рынок покупателя, и продавцы конкурировали бы между собой, чтобы продать газ Европе

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Что изменилось сейчас?

После введения санкций против российского энергетического сектора и переориентации рынка ситуация выглядит иначе, объяснил Игорь Юшков.

«Когда сейчас они говорят про единого закупщика, то речь идет о том, что и старые контракты все останутся, и появится еще один игрок в виде единого закупщика, который будет наравне со всеми остальными покупать газ с мирового рынка. Получается, что эффект может оказаться совершенно обратным: хотели, чтобы единый закупщик давил на поставщиков, заставляя их снизить цены, а теперь получается, что он наравне с остальными будет конкурировать за ограниченные объемы газа», — рассказал специалист.

И так есть конкуренция, а тут вы создаете еще большую конкуренцию, а значит дефицит газа будет еще больше чувствоваться, и цены возрастут еще больше

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз уже в следующем месяце объявит тендер на поставки природного газа. Потенциальными экспортерами выступают США, Африка и страны Ближнего Востока. Первые контракты с ними блок планирует заключить уже в июне.

Страны ЕС будут совместно закупать газ, чтобы снизить рост цен на энергоносители. Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что в течение следующих трех лет общий спрос 27 стран блока и трех соседних государств составит 24 миллиарда кубометров.

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С октября прошлого года биржевые цены на газ в Европе снизились почти в восемь раз с максимума в августе. В результате топливо от альтернативных поставщиков оказалось дешевле, чем российское, получаемое по трубопроводам. Ранее в марте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России. Она напомнила, что Россия за восемь месяцев сократила экспорт газа в Европу на 80 процентов.

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Варвара Кошечкина
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