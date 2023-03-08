Дизайнер интерьеров предостерег от покраски стен спальни в некоторые цвета

The Sun: стены спальни нежелательно красить в светло-зеленый и желтый цвета

Дизайнер интерьеров Феникс Грей назвал некоторые цвета, в которые нежелательно красить стены спальни. На его ролик в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.

Грей предостерег от покраски стен, в частности, в светло-зеленый свет. По словам дизайнера, если выкрасить стены всей спальни в такой оттенок, в ней будет трудно по-настоящему расслабиться. Среди зеленых оттенков он рекомендовал выбирать самые темные.

Желтый, продолжил специалист, также не подходит для спальни, поскольку является чересчур стимулирующим. «Это энергичный цвет, в спальне он вам не нужен», — рассказал Грей.

Избегать стоит и оттенков красного, добавил он. «Сложно будет почувствовать себя уютно, расслабиться, заснуть», — предупредил он, отметив, что красный подойдет для спальни, в которой планируют проводить много интимных встреч.

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