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19:12, 8 марта 2023Забота о себе

Дизайнер интерьеров предостерег от покраски стен спальни в некоторые цвета

The Sun: стены спальни нежелательно красить в светло-зеленый и желтый цвета

Фото: Spacejoy / Unsplash

Дизайнер интерьеров Феникс Грей назвал некоторые цвета, в которые нежелательно красить стены спальни. На его ролик в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.

Грей предостерег от покраски стен, в частности, в светло-зеленый свет. По словам дизайнера, если выкрасить стены всей спальни в такой оттенок, в ней будет трудно по-настоящему расслабиться. Среди зеленых оттенков он рекомендовал выбирать самые темные.

Желтый, продолжил специалист, также не подходит для спальни, поскольку является чересчур стимулирующим. «Это энергичный цвет, в спальне он вам не нужен», — рассказал Грей.

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Избегать стоит и оттенков красного, добавил он. «Сложно будет почувствовать себя уютно, расслабиться, заснуть», — предупредил он, отметив, что красный подойдет для спальни, в которой планируют проводить много интимных встреч.

Ранее сомнолог Татьяна Сурненкова оценила миф о возможности выспаться впрок. По ее словам, высыпаться ночью помогут медитации и дневной сон, а не попытки восполнить недостаток сна в выходные.

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Александра Лисица
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