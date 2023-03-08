Китай выделит 200 тысяч евро для обеспечения ядерной безопасности на Украине

Представитель МИД КНР: Китай выделит 200 тысяч евро для обеспечения ядерной безопасности

Пекин выделит 200 тысяч евро для обеспечения ядерной безопасности на Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее слова приводит газета «Гуаньча».

По словам дипломата, Китай всегда уделял большое внимание ядерной безопасности, а также принимал активное участие в международном сотрудничестве по данному вопросу.

«Китай решил через МАГАТЭ предоставить 200 тысяч евро для оказания технической поддержки проектам по обеспечению ядерной безопасности на Украине», — рассказала она, отметив, что Пекин поддерживает усилия агентства по обеспечению безопасности украинских атомных объектов.

Мао Нин подчеркнула, что Китай продолжит взаимодействие с мировым сообществом для формирования «справедливой и взаимовыгодной» системы по обеспечению ядерной безопасности.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил создать зону ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что боевые действия и напряженные условия работы ставят под угрозу ядерную безопасность объекта. По словам Гросси, он ведет переговоры с Россией по текущей ситуации.