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15:23, 8 марта 2023Россия

Российская школьница порезала себе лицо ножом ради внимания сверстников

Mash: в Казани школьница порезала себе лицо ножом, чтобы привлечь внимание одноклассников

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Казани ученица четвертого класса порезала себе лицо канцелярским ножом, чтобы привлечь внимание одноклассников. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Как пишут авторы поста, в школе девочка рассказала учителям, что на нее якобы напал пьяный мужчина и поцарапал своими когтями. В результате преподаватели вызвали полицию и скорую помощь, а также сообщили о произошедшем матери ребенка. Позже школьница призналась, что самостоятельно нанесла себе раны, так как ей нравится, когда сверстники интересуются ее самочувствием.

По данным канала, учителя также рассказали, что девочка еще ранее начала предпринимать попытки выделиться на фоне других детей, например, отрезав себе челку. Теперь мать четвероклассницы собирается перевести ее в частную школу.

Ранее в Уфе восьмиклассница захотела пропустить контрольные по алгебре в школе, для чего выпила 33 таблетки обезболивающего. На этот шаг они договорись с подругой, однако в последний момент вторая школьница отказалась. В результате выпившую лекарство девочку госпитализировали в детскую реанимацию.

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Константин Лысяков
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