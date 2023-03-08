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14:02, 8 марта 2023Мир

Данные о диверсиях на «Северных потоках» назвали отвлекающим маневром США

El Confidencial: новые данные о диверсиях на «Северных потоках» могут быть маневром США
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Распространенные СМИ новые данные о причастности украинской организации к диверсиям на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могут быть отвлекающим маневром США. Такое предположение сделали журналисты El Confidencial.

Издание допускает, что с помощью слива информации США могут пытаться отвлечь внимание общественности и снизить подозрения в том, что американцы являются виновниками подрывов. Кроме того, газета допускает, что Киев может быть заинтересован в разрушении инфраструктуры, чтобы Россия и Евросоюз не возобновили экономические связи, когда конфликт на Украине отойдет на задний план.

Ранее британская газета The Times написала, что разведка западных стран считает виновником диверсий «частное предприятие с Украины», о действиях которого Киев мог не знать. Однако название организации скрывается ради предотвращения конфликта между Украиной и ФРГ.

7 марта газета The New York Times также опубликовала материал, в котором со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы.

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Александра Качан
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