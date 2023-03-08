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12:03, 8 марта 2023Мир

Китай прокомментировал данные о готовящемся визите Си Цзиньпина в Россию

МИД КНР не подтвердил и не опроверг данные о визите Си Цзиньпина в Россию 21 марта

Фото: Thomas Peter / Reuters

МИД Китая не может подтвердить или опровергнуть данные о готовящемся визите главы КНР Си Цзиньпина в Россию. Таким образом соответствующие сведения прокомментировала официальный представитель ведомства Мао Нин, передает ТАСС.

«По поводу визита, о котором вы спрашиваете, у нас сейчас нет информации», — пояснила собеседница агентства. Она подчеркнула, что Москва и Пекин поддерживают тесные контакты на всех уровнях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также не стал высказываться о сроках визита Си Цзиньпина в Россию. «Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно», — сказал он.

Сообщения о том, что на 21 марта запланирована встреча президента России Владимира Путина с Си Цзиньпином, начали распространяться в соцсетях. При этом в конце февраля российский лидер заявил, что Россия готова к визиту китайского коллеги в Москву.

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Варвара Кошечкина
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