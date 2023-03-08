Захарова прокомментировала слова Борреля по поводу закона об иноагентах в Грузии

Официальный представитель МИД России Захарова иронично ответила на критику Борреля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу закона об иноагентах в Грузии.

«Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе — там этот закон действует с 1938 года», — иронично отметила дипломат.

Ранее Боррель раскритиковал принятие грузинским парламентом в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», отметив, что это идет вразрез стремлению Тбилиси стать частью Европейского союза.

Парламентское большинство Грузии поддержало в первом чтении принятие закона об иностранных агентах. Затем депутаты подрались. Согласно документу, в республике могут создать специальный список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.

Впоследствии протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси забросали полицию коктейлями Молотова.