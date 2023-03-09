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12:47, 9 марта 2023Мир

Польша передала Украине десять танков Leopard

Министр обороны Польши Блащак заявил об отправке на Украину десяти танков Leopard

Фото: Krystian Maj / Chancellery of Prime Minister of Poland / Handout / Reuters

Правительство Польши отправило на Украину десять танков Leopard. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

«Мы передали очередные десять танков Leopard 2А4 Украине», — сказал Блащак.

Ранее Варшава направила Киеву четыре танка Leopard. Отмечается, что Польша обещала отправить в общей сложности 14 танков Leopard 2.

7 марта Блащак заявил о прибытии на Украину американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он также уточнил, что Варшава передала Киеву вооружений на сумму более 2,2 миллиарда евро.

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Виктория Кондратьева
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