Польша передала Украине десять танков Leopard

Министр обороны Польши Блащак заявил об отправке на Украину десяти танков Leopard

Правительство Польши отправило на Украину десять танков Leopard. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

«Мы передали очередные десять танков Leopard 2А4 Украине», — сказал Блащак.

Ранее Варшава направила Киеву четыре танка Leopard. Отмечается, что Польша обещала отправить в общей сложности 14 танков Leopard 2.

7 марта Блащак заявил о прибытии на Украину американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он также уточнил, что Варшава передала Киеву вооружений на сумму более 2,2 миллиарда евро.