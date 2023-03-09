Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:17, 9 марта 2023Наука и техника

В США рассказали об ограниченной эффективности AIM-120 для Украины

The Drive: радары украинских самолетов ограничат эффективность ракет AIM-120 AMRAAM

Фото: Reuters

Радары украинских самолетов ограничат эффективность ракет AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) класса «воздух-воздух», которые США захотели установить на украинские истребители МиГ. О проблемах с установкой американских ракет рассказали в публикации The Drive.

«Установка на эти самолеты ракеты класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением, подобной AMRAAM, создает новые проблемы. Во-первых, необходимо было бы проделать по крайней мере некоторый объем работы, чтобы гарантировать, что МиГ-29 ВВС Украины — и потенциально другие подходящие самолеты, имеющиеся на вооружении страны, такие как Су–27, — смогут просто стрелять из этого оружия. Это включает в себя обеспечение того, чтобы оружие могло безопасно отделяться от самолета при различных аэродинамических сценариях», — пишет The Drive.

Отмечается, что AIM-120 должна получать информацию с радара самолета до момента запуска и во время полета ракеты. Самолет передает боеприпасу данные о цели перед запуском, а во время полета AIM-120 может получать обновленную информацию с помощью бортового канала передачи данных самолета.

Материалы по теме:
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023

Издание подчеркивает, что недостаточный радиус действия советских радаров, установленных на украинских самолетах, не позволит максимально использовать радиус действия AIM-120.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что в США рассматривают возможность установки ракет средней дальности AIM-120 на украинские истребители.

В феврале военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что имеющиеся у Вооруженных сил России системы противовоздушной обороны способны перехватывать высокоточные бомбы JDAM-ER, которые США планируют передать Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Завершено следствие по делу обвиняемого ФСБ в госизмене основателя Group-IB
Стали известны подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье
Сокращение использования соцсетей на 15 минут в день улучшило иммунитет
Польша отказалась от передачи Украине крупной партии истребителей
Остановку транзита санкционных товаров в Россию через Турцию объяснили
Саеву обругали в сети за откровенный наряд на фото с матерью в хиджабе
Винер рассказала о приглашении российских гимнасток на международные турниры
Стало известно о задержании Михаила Шаца
Размер брокерского счета россиян за год стал вдвое меньше
Оппозиция Молдавии высказалась о покушении на главу Приднестровья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.