В США рассказали об ограниченной эффективности AIM-120 для Украины

The Drive: радары украинских самолетов ограничат эффективность ракет AIM-120 AMRAAM

Радары украинских самолетов ограничат эффективность ракет AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) класса «воздух-воздух», которые США захотели установить на украинские истребители МиГ. О проблемах с установкой американских ракет рассказали в публикации The Drive.

«Установка на эти самолеты ракеты класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением, подобной AMRAAM, создает новые проблемы. Во-первых, необходимо было бы проделать по крайней мере некоторый объем работы, чтобы гарантировать, что МиГ-29 ВВС Украины — и потенциально другие подходящие самолеты, имеющиеся на вооружении страны, такие как Су–27, — смогут просто стрелять из этого оружия. Это включает в себя обеспечение того, чтобы оружие могло безопасно отделяться от самолета при различных аэродинамических сценариях», — пишет The Drive.

Отмечается, что AIM-120 должна получать информацию с радара самолета до момента запуска и во время полета ракеты. Самолет передает боеприпасу данные о цели перед запуском, а во время полета AIM-120 может получать обновленную информацию с помощью бортового канала передачи данных самолета.

Издание подчеркивает, что недостаточный радиус действия советских радаров, установленных на украинских самолетах, не позволит максимально использовать радиус действия AIM-120.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что в США рассматривают возможность установки ракет средней дальности AIM-120 на украинские истребители.

В феврале военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что имеющиеся у Вооруженных сил России системы противовоздушной обороны способны перехватывать высокоточные бомбы JDAM-ER, которые США планируют передать Киеву.