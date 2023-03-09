Минобороны заявило о поражении 78 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны России заявило о поражении 78 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах. Об этом в четверг, 9 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также сообщили, что в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой народной республики (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. Также на территории ДНР российские военнослужащие нанесли удар по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

8 марта Минобороны отчиталось о поражении 87 артиллерийских подразделений противника.

Ранее Минобороны показало на видео занятый воздушно-десантными войсками (ВДВ) в ходе штурма опорный пункт ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса.